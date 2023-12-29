В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 млн рублей

Суд приговорил к десяти годам колонии бывшего главу центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю по делу о взятке.

Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным суда, с октября 2011 года по март 2013 года он получил взятки на общую сумму более 6,4 млн рублей.

«Советский районный суд Владивостока... назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на десять лет со штрафом 8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее бывший министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был приговорён Ленинским районным судом Пензы к девяти годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве.