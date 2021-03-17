«Коммерсантъ»: в Москве арестовали президента «ФСБ»

В Москве арестовали президента «Фонда содействия безопасности» (ООО ФСБ) Андрея Першина, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета, Першин — экс-сотрудник государственной безопасности. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, Першин пытался получить от генерального директора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем.

Мелин обратился после беседы с Першиным в Федеральную службу безопасности.

Дальнейшие переговоры между Першиным и Мелиным проходили уже под контролем ФСБ.

Задержали Першина после получения первого транша в размере 100 тысяч рублей.