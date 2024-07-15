В Новосибирске и Омске задержали пособников террористов

Омский суд арестовал выходца из стран Центрально-Азиатского региона и его подельника за сбор средств на оружие боевикам террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*.

«Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности. Проживавший в Омске пособник по решению суда заключён под стражу», — сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Уточняется, что пособники террористов установили контакты с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации, после чего начали сбор на оружие для боевиков и изучали способы изготовления взрывных устройств и минно-взрывное дело.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.

Также сообщалось, что ФСБ задержала в Екатеринбурге четырёх иностранцев за финансирование террористов.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.