В «Технограде» на ВДНХ проведут карьерный практикум
- АГН «Москва»
Занятие «Диагностика карьеры — новые возможности» состоится 17 июля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Эксперты помогут слушателям решить, стоит ли менять профессию, определить собственные ресурсы и готовность к карьерным переменам, проанализировать свои возможности по смене деятельности и выбрать карьерный сценарий.
Также у посетителей будет возможность пройти тест «Добровольный квалификационный экзамен», чтобы разобраться, какие навыки у них уже есть.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».