В «Технограде» на ВДНХ проведут карьерный практикум

В московском центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ для всех желающих проведут практикум по диагностике профессионального пути.

Занятие «Диагностика карьеры — новые возможности» состоится 17 июля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты помогут слушателям решить, стоит ли менять профессию, определить собственные ресурсы и готовность к карьерным переменам, проанализировать свои возможности по смене деятельности и выбрать карьерный сценарий.

Также у посетителей будет возможность пройти тест «Добровольный квалификационный экзамен», чтобы разобраться, какие навыки у них уже есть.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».