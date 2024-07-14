Полиция задержала всех возможных участников конфликта со стрельбой в Петербурге
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.
Отмечается, что полиция задержала первых четырёх предполагаемых участников конфликта, они имеют статус подозреваемых.
В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых ещё четверо мигрантов.
13 июля жители Санкт-Петербурга пожаловались на стрельбу на севере города в районе ЖК «Чистое небо». В соцсетях появились видео, на которых несколько мужчин конфликтуют, в руках у некоторых из них предметы, похожие на автоматы.
Возбуждено уголовное дело.