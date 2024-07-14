Полиция задержала всех возможных участников конфликта со стрельбой в Петербурге

Полиция Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Отмечается, что полиция задержала первых четырёх предполагаемых участников конфликта, они имеют статус подозреваемых.

В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых ещё четверо мигрантов.

13 июля жители Санкт-Петербурга пожаловались на стрельбу на севере города в районе ЖК «Чистое небо». В соцсетях появились видео, на которых несколько мужчин конфликтуют, в руках у некоторых из них предметы, похожие на автоматы.

Возбуждено уголовное дело.