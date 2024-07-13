Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на севере Санкт-Петербурга
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на стрельбу на севере города в районе ЖК «Чистое небо», в соцсетях появились видео, на которых несколько мужчин конфликтуют, в руках у некоторых из них предметы, похожие на автоматы.
- РИА Новости
Было оружие боевым или страйкбольным — неизвестно, но, по предварительным данным, несколько человек уже задержаны. На место прибыла полиция.
Информационный канал жилого комплекса сообщает, что разборки произошли из словесной перепалки.
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