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Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на севере Санкт-Петербурга

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Жители Санкт-Петербурга пожаловались на стрельбу на севере города в районе ЖК «Чистое небо», в соцсетях появились видео, на которых несколько мужчин конфликтуют, в руках у некоторых из них предметы, похожие на автоматы.
Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на севере Санкт-Петербурга
  • РИА Новости

Было оружие боевым или страйкбольным — неизвестно, но, по предварительным данным, несколько человек уже задержаны. На место прибыла полиция.

Информационный канал жилого комплекса сообщает, что разборки произошли из словесной перепалки.

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