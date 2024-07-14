RT в Telegram
Подпишись

СК: конфликт со стрельбой в Петербурге связан с конкуренцией таксистов

Короткая ссылка
Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после стрельбы в Приморском районе по статье о хулиганстве с применением оружия. Причиной конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси.

Как сообщает пресс-служба СК, 13 июля на Комендантском проспекте «неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия».

Жители Санкт-Петербурга ранее пожаловались на стрельбу на севере города в районе ЖК «Чистое небо», в соцсетях появились видео, на которых несколько мужчин конфликтуют, в руках у некоторых из них предметы, похожие на автоматы.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Полиция уже доставила в отдел троих мигрантов 1990-го, 1995-го и 2000 годов рождения для проверки на причастность к стрельбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить