СК: конфликт со стрельбой в Петербурге связан с конкуренцией таксистов
Как сообщает пресс-служба СК, 13 июля на Комендантском проспекте «неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия».
Жители Санкт-Петербурга ранее пожаловались на стрельбу на севере города в районе ЖК «Чистое небо», в соцсетях появились видео, на которых несколько мужчин конфликтуют, в руках у некоторых из них предметы, похожие на автоматы.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Полиция уже доставила в отдел троих мигрантов 1990-го, 1995-го и 2000 годов рождения для проверки на причастность к стрельбе.