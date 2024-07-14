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Никитин: рыболовство исторически играло важную роль в жизни Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём рыбака.
Никитин: рыболовство исторически играло важную роль в жизни Нижегородской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Рыболовство исторически играло значимую роль в жизни региона», — заявил губернатор.

По его словам, у рыбалки в регионе много поклонников. Как отметил Никитин, большое значение имеет и профессиональная работа рыбаков и рыбных хозяйств.

С поздравлением выступил и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, передаёт АБН24. Он отметил, что развитие рыбопромышленной отрасли — важное направление и для города, и для региона.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём рыбака, который отмечается 14 июля.

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