Никитин: рыболовство исторически играло важную роль в жизни Нижегородской области
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Рыболовство исторически играло значимую роль в жизни региона», — заявил губернатор.
По его словам, у рыбалки в регионе много поклонников. Как отметил Никитин, большое значение имеет и профессиональная работа рыбаков и рыбных хозяйств.
С поздравлением выступил и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, передаёт АБН24. Он отметил, что развитие рыбопромышленной отрасли — важное направление и для города, и для региона.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём рыбака, который отмечается 14 июля.