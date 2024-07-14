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Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём рыбака

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём рыбака, который отмечается 14 июля.
Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём рыбака
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«На территории нашего региона много рек, озёр и водоёмов. Ежегодно наши производители выращивают более 3 тыс. т рыбы. На столы к тюменцам и жителям соседних регионов попадает порядка 12 видов рыбы местного производства. А тюменская пелядь стала одним из брендов», — заявил Моор.

Со своей стороны, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе работает 97 рыбодобывающих и 13 перерабатывающих предприятий, передаёт «Ямал 1».

«Сохранение и рациональное использование рыбных ресурсов — наша важнейшая задача», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия займётся возрождением разведения осетра в Азовском море.

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