Кардиолог Ашихмин назвал ягоды полезными при гипертензии

Кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин рассказал о продуктах, полезных при гипертензии.

«Во-первых, при гипертензии к очень полезным продуктам, суперфудам, можно отнести ягоды. 150—200 г ягод в неделю закрывают потребность в антиоксидантах. Во-вторых, важно есть цельнозерновые продукты, то есть гречку нешлифованную, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, снижению давления способствует зелень. Кроме того, важно потреблять достаточное количество клетчатки.

Как отметил Ашихмин, одной из самых полезных диет считается средиземноморская, поскольку она содержит много фруктов, овощей, цельных зёрен, нежирных молочных продуктов, жирной рыбы.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.