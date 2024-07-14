На Ямале рассказали о самых высокооплачиваемых офисных вакансиях

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о самых высокооплачиваемых офисных вакансиях по итогам первых шести месяцев 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».

«Для соискателей на должность технолога в ЯНАО средние зарплатные предложения составили 145 052 рубля в месяц. На втором месте — профессия инженера, в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить кандидатам на эту позицию в среднем 137 049 рублей в месяц», — отмечается в исследовании.

Третье место занимает профессия врача, средняя предлагаемая зарплата составляет 119 131 рубль в месяц.

В список также попали агенты по недвижимости и экономисты.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров призвал российских работодателей вкладываться в развитие собственных сотрудников, это поможет избежать кадрового голода на рынке.