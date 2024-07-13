В Новосибирске внедорожник на большой скорости врезался в припаркованные машины

В Новосибирске внедорожник на большой скорости врезался в припаркованные автомобили и перевернулся. По некоторым данным, повреждено семь машин.

РИА Новости

Авария попала на видео. В новосибирском МВД сообщили RT, что пострадали два человека. Им оказана медпомощь. Ранее в результате аварии на Чуйском тракте погиб замминистра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов.