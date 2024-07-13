RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве арестовал сына бизнес-коуча Наталии Закхайм

Короткая ссылка
Суд в Москве арестовал до 29 августа сына бизнес-коуча Наталии Закхайм, гражданина Нидерландов Троя Краснова.
Суд в Москве арестовал сына бизнес-коуча Наталии Закхайм
  • РИА Новости

Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Суд избрал в отношении Троя Краснова, сына известного бизнес-коуча Наталии Закхайм, меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года», — говорится в заявлении.

По версии стороны обвинения, Трой Краснов был членом организованной преступной группы, возглавляемой его матерью, целью которой являлось получение средств через мошеннические действия, связанные с организацией бизнес-курсов по инвестированию. 

Ранее Хорошёвский районный суд Москвы отправил под стражу бизнес-коуча Наталию Закхайм, её мужа, а также ещё одну сообщницу в рамках дела о мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить