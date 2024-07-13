Суд в Москве арестовал сына бизнес-коуча Наталии Закхайм

Суд в Москве арестовал до 29 августа сына бизнес-коуча Наталии Закхайм, гражданина Нидерландов Троя Краснова.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Суд избрал в отношении Троя Краснова, сына известного бизнес-коуча Наталии Закхайм, меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года», — говорится в заявлении.

По версии стороны обвинения, Трой Краснов был членом организованной преступной группы, возглавляемой его матерью, целью которой являлось получение средств через мошеннические действия, связанные с организацией бизнес-курсов по инвестированию.

Ранее Хорошёвский районный суд Москвы отправил под стражу бизнес-коуча Наталию Закхайм, её мужа, а также ещё одну сообщницу в рамках дела о мошенничестве.