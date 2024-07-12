Суд арестовал бизнес-коуча Закхайм и её мужа в рамках дела о мошенничестве

Хорошёвский районный суд Москвы отправил под стражу бизнес-коуча Наталию Закхайм, её мужа, а также ещё одну сообщницу в рамках дела о мошенничестве.

Об этом в Telegram пишет прокуратура Москвы.

«Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм, её муж, а также одна из сообщниц отправлены в столичные СИЗО. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трём эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что они были отправлены под стражу до 29 августа.

По версии стороны обвинения, Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, которая занималась через мошенничество хищением денег у граждан. Всё это осуществлялось под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. В соответствующей группе состояли она, её муж, сын и ещё одна сообщница Любовь Струлева.



На основании общедоступной информации они «разработали» курс по инвестициям, а после продавали видеоуроки, создавая у покупателей ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию.

При этом взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию злоумышленники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению.

«Ущерб, причинённый троим потерпевшим, превышает 2,5 млн рублей... Вопрос об избрании меры пресечения в отношении сына Закхайм Троя Краснова будет рассмотрен судом в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

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