Данные с чёрных ящиков упавшего в Подмосковье самолёта готовы для расшифровки

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили, что информация с бортовых самописцев потерпевшего крушение в Московской области самолёта Sukhoi Superjet 100 успешно подготовлена для расшифровки.

Как отметили ТАСС в МАК, на базе лабораторного комплекса комитета эксперты провели все необходимые предварительные процедуры.

«Вся полётная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа», — подчеркнули в МАК.

Уточняется, что подготовить и сохранить информацию получилось вопреки тому, что бортовые самописцы подверглись температурному воздействию и получили значительные повреждения.

Ранее в СК заявили, что дело о крушении самолёта передано в центральный аппарат ведомства.

Также источник RT сообщал, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.