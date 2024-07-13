Данные с чёрных ящиков упавшего в Подмосковье самолёта готовы для расшифровки
- РИА Новости
- © Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Как отметили ТАСС в МАК, на базе лабораторного комплекса комитета эксперты провели все необходимые предварительные процедуры.
«Вся полётная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа», — подчеркнули в МАК.
Уточняется, что подготовить и сохранить информацию получилось вопреки тому, что бортовые самописцы подверглись температурному воздействию и получили значительные повреждения.
Ранее в СК заявили, что дело о крушении самолёта передано в центральный аппарат ведомства.
Также источник RT сообщал, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.