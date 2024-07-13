Путин подписал закон об условиях страховки для семей погибших участников СВО
- globallookpress.com
Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь страховую выплату в случае гибели бойца в зоне СВО смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл совещание с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым по подтверждению льгот участникам спецоперации без документов.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала приоритетом помощь участникам СВО и членам их семей.