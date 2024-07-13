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Путин подписал закон об условиях страховки для семей погибших участников СВО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности получения страховки в случае гибели участника спецоперации его детьми в возрасте до 23 лет.
Путин подписал закон об условиях страховки для семей погибших участников СВО
  • globallookpress.com

Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь страховую выплату в случае гибели бойца в зоне СВО смогут получить его дети до 23 лет, которые прекратили обучение в одной образовательной организации и поступили в тот же год в другую.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл совещание с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым по подтверждению льгот участникам спецоперации без документов.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала приоритетом помощь участникам СВО и членам их семей.

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