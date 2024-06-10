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Москалькова назвала приоритетом помощь участникам СВО и их семьям

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала приоритетом помощь участникам СВО и членам их семей.
Москалькова назвала приоритетом помощь участникам СВО и их семьям
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В беседе с «Российской газетой» она рассказала, что в 2023 году удалось помочь 665 гражданам в получении высокотехнологичной медпомощи, положенных льгот и выплат, а также в пенсионном обеспечении и социальной помощи семьям.

Как отметила Москалькова, не всегда и не везде меры поддержки предоставляются «в срок и качественно».

«Получив много обращений по поводу начисления процентов по долгам в период действия кредитных каникул, а также от совершеннолетних детей погибших военнослужащих по поводу исключения их из числа наследников, мы благодаря президенту и парламентариям уже решили эти вопросы», — сообщила омбудсмен.

Она отметила, что родственников участников СВО стараются в каждом случае поддержать.

Ранее сообщалось, что в Самарской области окажут дополнительную поддержку участникам СВО.

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