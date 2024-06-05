В Самарской области окажут дополнительную поддержку участникам СВО

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провёл встречу с представителями регионального фонда «Защитники Отечества».

Об этом сообщает volga.news.

«В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, адекватное отношение к каждому бойцу и его семье. Но нет предела совершенству. Чем больше общаемся и понимаем реальные потребности, тем больше понимаем, что можно что-то новое вводить», — заявил Федорищев.

Он выразил благодарность сотрудникам фонда за адресную помощь ветеранам и участникам СВО, а также семьям погибших бойцов.

Как отметил Федорищев, фонду окажут дополнительную финансовую помощь из регионального бюджета на решение оперативных вопросов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае филиал фонда «Защитники Отечества» принял 9 тыс. человек в первый год работы.