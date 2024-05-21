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Отделение фонда «Защитники Отечества» в Ставропольском крае приняло 9 тысяч человек

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В Ставропольском крае филиал фонда «Защитники Отечества» принял 9 тыс. человек в первый год работы.
Отделение фонда «Защитники Отечества» в Ставропольском крае приняло 9 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на руководителя филиала Оксану Романенко.

Филиал фонда открылся в регионе 1 июня 2023 года.

За прошедший год было задано порядка 13 тыс. вопросов.

Как отметила Романенко, основные вопросы касались мер социальной поддержки, получения денежных выплат, удостоверений ветеранов боевых действий, оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и ряд других категорий граждан.

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