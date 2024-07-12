Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полётному плану
«Он осуществлял полёт в соответствии с принятым планом полётов», — цитирует его РИА Новости.
До этого Ядров сообщил об обнаружении бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолёта.
Ранее RT опубликовал кадры с места крушения Sukhoi Superjet в Московской области.
12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.