Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полётному плану

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что разбившийся в Подмосковье самолёт осуществлял перелёт в соответствии с принятым планом полётов.