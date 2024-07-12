Опубликованы кадры с места падения самолёта в Подмосковье

RT опубликовал кадры с места крушения Sukhoi Superjet в Московской области.

«Это всё, что осталось от самолёта», — говорит один из участников поисково-спасательных работ.

На эксклюзивных кадрах воздушной съёмки от Ruptly также видно оперштаб, который развернули для экстренных служб.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что чёрные ящики разбившегося в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 найдены.

12 июля самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне. В результате авиакатастрофы погиб экипаж лайнера, на земле пострадавших не было.