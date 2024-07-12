В Свердловской области назвали офисные профессии с самой высокой зарплатой
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».
Специалисты изучили зарплатные предложения для офисных сотрудников.
«Самой высокооплачиваемой в первом полугодии 2024 года в Свердловской области стала профессия брокера — 111,8 тыс. рублей (+48% за год)», — отмечается в сообщении.
Второе место занимает профессия агронома (80,7 тыс. рублей). Далее следуют рекрутеры, которым в среднем готовы платить 75,3 тыс. рублей.
Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров призвал российских работодателей вкладываться в развитие собственных сотрудников, это поможет избежать кадрового голода на рынке.