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В Свердловской области назвали офисные профессии с самой высокой зарплатой

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В Свердловской области рассказали об офисных профессиях с самой высокой зарплатой по итогам первых шести месяцев 2024 года.
В Свердловской области назвали офисные профессии с самой высокой зарплатой
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Специалисты изучили зарплатные предложения для офисных сотрудников.

«Самой высокооплачиваемой в первом полугодии 2024 года в Свердловской области стала профессия брокера — 111,8 тыс. рублей (+48% за год)», — отмечается в сообщении.

Второе место занимает профессия агронома (80,7 тыс. рублей). Далее следуют рекрутеры, которым в среднем готовы платить 75,3 тыс. рублей.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров призвал российских работодателей вкладываться в развитие собственных сотрудников, это поможет избежать кадрового голода на рынке.

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