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В Саратовской области мужчину госпитализировали после укуса паука

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Мужчину в Саратовской области госпитализировали после укуса паука каракурта.
В Саратовской области мужчину госпитализировали после укуса паука
  • РИА Новости

Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.

«Житель Алгая... поступил в районную больницу с токсическим отравлением, возникшем, по всей видимости, после укуса каракурта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мужчину транспортировали в областной центр для оказания специализированной медицинской помощи.

Ранее уголовное дело возбудили в Ивановской области из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса.

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