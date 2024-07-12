В Саратовской области мужчину госпитализировали после укуса паука

Мужчину в Саратовской области госпитализировали после укуса паука каракурта.

Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.

«Житель Алгая... поступил в районную больницу с токсическим отравлением, возникшем, по всей видимости, после укуса каракурта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мужчину транспортировали в областной центр для оказания специализированной медицинской помощи.

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