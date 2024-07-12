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Тюменский педагог подготовила к ЕГЭ 14 учеников, набравших по 100 баллов

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Учитель тюменской физико-математической школы Ирина Никогосова подготовила к ЕГЭ 14 учеников, набравших по 100 баллов за экзамен по математике.
Тюменский педагог подготовила к ЕГЭ 14 учеников, набравших по 100 баллов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Моора.

«Мы стараемся раскрывать потенциал детей — строим новые и современные школы в рамках нацпроекта «Образование», создаём профильные классы. Но никаких достижений бы не было без наших педагогов», — заявил Моор.

Также стало известно, что средний балл по девяти предметам за ЕГЭ у нижегородских выпускников выше, чем общероссийский результат, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

«В этом году в Нижегородской области 178 стобалльников, что почти на 50% больше, чем в прошлом. Хорошие результаты. Эти ребята — гордость нашего региона и будущее нашей страны», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Ранее в Москве рассказали о сервисе для подбора вуза с учётом результатов ЕГЭ.

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