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Иммунолог Болибок рассказал об особенностях течения аллергии

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Иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях течения аллергии.
Иммунолог Болибок рассказал об особенностях течения аллергии
  • Gettyimages.ru

«Если вы пьёте антигистаминный препарат, он вам симптом снимает, но аллергия у вас от этого не излечивается. Коварство заключается в том, что есть такое понятие — аллергический марш, то есть один аллерген как бы вовлекает другой аллерген, третий и так далее», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это хорошо видно на примере пациентов с аллергией на пыльцу. Как пояснил эксперт, сначала их сезон продолжается около двух недель, затем — три-четыре недели и т. д.

«В итоге там получается полгода — с ранней весны до осени они страдают от этой аллергии, пьют антигистаминные, пока к доктору не придут», — сказал Болибок.

Он добавил, что это касается не только аллергии на пыльцу, но и пищевой аллергии, аллергии на домашнюю пыль.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей дала советы тем, кто хочет сохранить стройность, питаясь вне дома.

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