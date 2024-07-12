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Психолог Бекетов рассказал о принципах полноценного отдыха во время отпуска

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Психолог, врач-терапевт, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал о принципах полноценного отдыха во время отпуска.
Психолог Бекетов рассказал о принципах полноценного отдыха во время отпуска
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом kp.ru он, в частности, посоветовал максимально дистанцироваться от рабочей среды.

«Для полноценного отдыха важно найти время побыть наедине с самим собой. И хотя бы временно уйти от моделей поведения, которые вам диктует окружение, общество», — отметил эксперт.

По его словам, во время отпуска можно и научиться чему-то новому, например попробовать то, что человек давно хотел, но никак не доходили руки.

«С одной стороны, это способствует переключению головного мозга, отвлечению от привычной рабочей деятельности. С другой — овладение новыми навыками сопровождается выработкой гормонов, улучшающих настроение и в целом работу центральной нервной системы», — пояснил он.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей дала советы тем, кто хочет сохранить стройность, питаясь вне дома.

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