Отоларинголог Гамзатов перечислил последствия наружного отита

Врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов рассказал о возможных последствиях наружного отита.

«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, чтобы вовремя начать лечение. В большинстве случаев наружный отит протекает без осложнений, однако без своевременной терапии инфекция может распространиться на соседние структуры среднего уха и спровоцировать прободение», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, у пожилых людей с сахарным диабетом и у людей с ослабленной иммунной системой при отсутствии лечения возрастает вероятность развития злокачественного наружного отита. Этот процесс поражает височную кость и височно-нижнечелюстной сустав, что может приводить к развитию тяжёлой инфекции.

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