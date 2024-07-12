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Отоларинголог Гамзатов перечислил последствия наружного отита

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Врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов рассказал о возможных последствиях наружного отита.
Отоларинголог Гамзатов перечислил последствия наружного отита
  • Gettyimages.ru

«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, чтобы вовремя начать лечение. В большинстве случаев наружный отит протекает без осложнений, однако без своевременной терапии инфекция может распространиться на соседние структуры среднего уха и спровоцировать прободение», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, у пожилых людей с сахарным диабетом и у людей с ослабленной иммунной системой при отсутствии лечения возрастает вероятность развития злокачественного наружного отита. Этот процесс поражает височную кость и височно-нижнечелюстной сустав, что может приводить к развитию тяжёлой инфекции.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей дала советы тем, кто хочет сохранить стройность, питаясь вне дома.

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