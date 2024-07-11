Депутат Госдумы попросила Сбербанк закрыть выпуск карт с радужным единорогом

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа с просьбой прекратить выпуск детских карт с радужным единорогом.

РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. «Просим Вас, уважаемый Герман Оскарович... остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» — символикой движения ЛГБТ*», — говорится в обращении. В июне Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*-отношений. Также Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.