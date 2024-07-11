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Депутат Госдумы попросила Сбербанк закрыть выпуск карт с радужным единорогом

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Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа с просьбой прекратить выпуск детских карт с радужным единорогом.
Депутат Госдумы попросила Сбербанк закрыть выпуск карт с радужным единорогом
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Просим Вас, уважаемый Герман Оскарович... остановить выпуск «Детской СберКарты» с «радужным единорогом» — символикой движения ЛГБТ*», — говорится в обращении.

В июне Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*-отношений.

Также Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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