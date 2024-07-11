Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана за фейки об армии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Как сказано в сообщении, гособвинитель попросила признать Гозмана виновным и назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Кроме того, она посчитала необходимым на четыре года наложить запрет администрировать интернет-ресурсы.
В феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Гозмана по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.