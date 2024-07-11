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Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана за фейки об армии

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Гособвинение попросило назначить восемь с половиной лет колонии заочно политику Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии.
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана за фейки об армии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Как сказано в сообщении, гособвинитель попросила признать Гозмана виновным и назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Кроме того, она посчитала необходимым на четыре года наложить запрет администрировать интернет-ресурсы.

В феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Гозмана по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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