Суд в Москве заочно арестовал иноагента Гозмана по делу о фейках о ВС России

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее источники RT сообщили, что Гозман получил вид на жительство в Италии.

Политик подтвердил свой пассивный доход, предоставив итальянским властям доказательство стабильного поступления средств на свои счета от владения активами вне страны. Статус таких иностранцев Рим определяет как финансово независимые лица.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.