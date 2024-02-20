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Суд в Москве заочно арестовал иноагента Гозмана по делу о фейках о ВС России

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Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.
Суд в Москве заочно арестовал иноагента Гозмана по делу о фейках о ВС России
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее источники RT сообщили, что Гозман получил вид на жительство в Италии.

Политик подтвердил свой пассивный доход, предоставив итальянским властям доказательство стабильного поступления средств на свои счета от владения активами вне страны. Статус таких иностранцев Рим определяет как финансово независимые лица.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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