Санавиация Кузбасса совершила 84 вылета с начала года

В Кемеровской области специализированный вертолёт «Ансат» санитарной авиации совершил 84 вылета с начала текущего года.

Из отдалённых территорий и малых городов в областные больницы для оказания экстренной медицинской помощи эвакуировано 90 человек, четверо из них — дети, сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.

Такой вид медицинской помощи жителям стал доступен благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе «Развитие санитарной авиации Кузбасса», в рамках которых в муниципалитетах обустроены 23 вертолётные площадки и получен вертолёт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном пожарно-спасательном гарнизоне работают порядка 18 тыс. специалистов. Для их подготовки и тренировки в Апаринках в 2018 году создали главный учебный центр и оснастили его новыми многофункциональными тренажёрами.