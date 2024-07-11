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Санавиация Кузбасса совершила 84 вылета с начала года

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В Кемеровской области специализированный вертолёт «Ансат» санитарной авиации совершил 84 вылета с начала текущего года.
Санавиация Кузбасса совершила 84 вылета с начала года
  • РИА Новости

Из отдалённых территорий и малых городов в областные больницы для оказания экстренной медицинской помощи эвакуировано 90 человек, четверо из них — дети, сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.

Такой вид медицинской помощи жителям стал доступен благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе «Развитие санитарной авиации Кузбасса», в рамках которых в муниципалитетах обустроены 23 вертолётные площадки и получен вертолёт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном пожарно-спасательном гарнизоне работают порядка 18 тыс. специалистов. Для их подготовки и тренировки в Апаринках в 2018 году создали главный учебный центр и оснастили его новыми многофункциональными тренажёрами.

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