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Собянин рассказал о работе столичного учебного центра для пожарных и спасателей

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном пожарно-спасательном гарнизоне работают порядка 18 тыс. специалистов. Город создал все условия для их подготовки и тренировки.
Собянин рассказал о работе столичного учебного центра для пожарных и спасателей

Для этих целей в 2018 году в столице полностью реконструировали главный учебный центр в Апаринках и оснастили его новыми многофункциональными тренажёрами, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

На учебной площадке имеется 21 точка для отработки навыков, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.

Кроме того, тренажёр в виде пожарного вертолёта позволяет спасателям Московского авиацентра отработать навыки по беспарашютному десантированию и эвакуации пострадавших, отметил Собянин.

Ранее Собянин поздравил пожарную охрану столицы с 220-летним юбилеем.

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