Собянин рассказал о работе столичного учебного центра для пожарных и спасателей
Для этих целей в 2018 году в столице полностью реконструировали главный учебный центр в Апаринках и оснастили его новыми многофункциональными тренажёрами, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
На учебной площадке имеется 21 точка для отработки навыков, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.
Кроме того, тренажёр в виде пожарного вертолёта позволяет спасателям Московского авиацентра отработать навыки по беспарашютному десантированию и эвакуации пострадавших, отметил Собянин.
Ранее Собянин поздравил пожарную охрану столицы с 220-летним юбилеем.