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Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с 220-летием

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожарную охрану столицы с 220-летним юбилеем.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра на его сайте.

«Московские пожарные прибывают на место вызова в среднем за 6,5 минуты. А благодаря систематической профилактике с 2011 года количество пожаров сократилось более чем в три раза», — отметил глава города в тексте.

В настоящее время московский гарнизон насчитывает порядка 18 тыс. специалистов — пожарных, спасателей, водолазов, диспетчеров службы «112».

С 2011 года в отделения городских пожарных служб было закуплено свыше 820 единиц крупной техники и более 150 тыс. единиц пожарно-технического оборудования в рамках модернизации, добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала о модернизации более 100 столичных библиотек.

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