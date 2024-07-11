Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя

Россия по итогам завершившегося сельхозсезона (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года), по предварительным данным, заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя.

Как пишет ТАСС, об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на совещании в Совете Федерации.

Он также напомнил, что сегодня Россия поставляет свою аграрную продукцию в 160 дружественных стран, и не исключил, что в будущем их количество может вырасти. Его слова приводит «Парламентская газета».

В апреле сообщалось, что правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).