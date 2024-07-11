RT в Telegram
Подпишись

Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя

Короткая ссылка
Россия по итогам завершившегося сельхозсезона (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года), по предварительным данным, заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя.
Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на совещании в Совете Федерации.

Он также напомнил, что сегодня Россия поставляет свою аграрную продукцию в 160 дружественных стран, и не исключил, что в будущем их количество может вырасти. Его слова приводит «Парламентская газета».

В апреле сообщалось, что правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить