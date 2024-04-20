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Кабмин России утвердил дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур

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Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Кабмин России утвердил дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение предоставит отечественным аграриям возможность осуществить дополнительные поставки своей продукции за границу.

Так, дополнительная часть квоты на поставки пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн т. Такой режим будет действовать до 30 июня текущего года.

Основная часть квоты составляет 24 млн т. Она установлена правительством с 15 февраля по 30 июня.

Ранее стало известно, что российское правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса до 31 августа 2024 года.

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