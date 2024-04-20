Кабмин России утвердил дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур
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Об этом информирует пресс-служба кабмина.
Отмечается, что соответствующее решение предоставит отечественным аграриям возможность осуществить дополнительные поставки своей продукции за границу.
Так, дополнительная часть квоты на поставки пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн т. Такой режим будет действовать до 30 июня текущего года.
Основная часть квоты составляет 24 млн т. Она установлена правительством с 15 февраля по 30 июня.
Ранее стало известно, что российское правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса до 31 августа 2024 года.