Правительство России возобновило запрет на вывоз семян рапса до 31 августа

Российское правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса до 31 августа 2024 года.

«Правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса. Запрет будет действовать до 31 августа 2024 года», — информирует правительство в Telegram.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на вывоз рапса в государства ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, запрет не коснётся семян рапса, которые вывозятся в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гумпомощи другим странам.

В августе правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.