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Правительство России возобновило запрет на вывоз семян рапса до 31 августа

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Российское правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса до 31 августа 2024 года.

«Правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса. Запрет будет действовать до 31 августа 2024 года», — информирует правительство в Telegram.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на вывоз рапса в государства ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, запрет не коснётся семян рапса, которые вывозятся в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гумпомощи другим странам.

В августе правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.

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