Специалист Смелая: стажировки помогут подростку лучше понять будущую профессию

Руководитель онлайн-школы «Профилум» Анастасия Смелая рассказала, что представление подростков о профессиях должно формироваться не под влиянием образов из медиа- и блогосферы, а из практических знаний.

«Помочь ребёнку понять профессию можно через практический опыт решения задач, которыми ежедневно занимаются специалисты выбранного направления», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Сделать это можно посредством стажировки в по интересующему профилю.

Также получить представление о желаемой работе поможет волонтёрство и общение со специалистами, имеющими опыт работы в интересующей сфере, добавила Смелая.

Кроме того, хорошим вариантом может стать обучение по интересующей специальности с решением практических задач, добавила специалист.

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