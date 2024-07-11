Специалист Смелая: стажировки помогут подростку лучше понять будущую профессию
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«Помочь ребёнку понять профессию можно через практический опыт решения задач, которыми ежедневно занимаются специалисты выбранного направления», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Сделать это можно посредством стажировки в по интересующему профилю.
Также получить представление о желаемой работе поможет волонтёрство и общение со специалистами, имеющими опыт работы в интересующей сфере, добавила Смелая.
Кроме того, хорошим вариантом может стать обучение по интересующей специальности с решением практических задач, добавила специалист.
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