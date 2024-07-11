Инвестор построит образовательный комплекс в Троицке по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Участок площадью 11,66 га расположен вблизи деревни Яковлево неподалёку от Новотроицкого шоссе, уточнил вице-мэр.
Там появится детский сад на 100 воспитанников и школа на 150 мест.
«Всего по проекту в течение пяти лет возведут 71 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 7,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 33 млн рублей», — отметил Ефимов.
Ранее в Ишиме Тюменской области началось строительство семиэтажной многопрофильной поликлиники.