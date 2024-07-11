Инвестор построит образовательный комплекс в Троицке по программе КРТ

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Троицке возведут новый образовательный комплекс, включающий детсад, школу и другие инфраструктурные объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ).

РИА Новости

Об этом информирует НСН. Участок площадью 11,66 га расположен вблизи деревни Яковлево неподалёку от Новотроицкого шоссе, уточнил вице-мэр. Там появится детский сад на 100 воспитанников и школа на 150 мест. «Всего по проекту в течение пяти лет возведут 71 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 7,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 33 млн рублей», — отметил Ефимов. Ранее в Ишиме Тюменской области началось строительство семиэтажной многопрофильной поликлиники.