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Инвестор построит образовательный комплекс в Троицке по программе КРТ

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Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Троицке возведут новый образовательный комплекс, включающий детсад, школу и другие инфраструктурные объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Инвестор построит образовательный комплекс в Троицке по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Участок площадью 11,66 га расположен вблизи деревни Яковлево неподалёку от Новотроицкого шоссе, уточнил вице-мэр.

Там появится детский сад на 100 воспитанников и школа на 150 мест.

«Всего по проекту в течение пяти лет возведут 71 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 7,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 33 млн рублей», — отметил Ефимов.

Ранее в Ишиме Тюменской области началось строительство семиэтажной многопрофильной поликлиники.

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