В тюменском Ишиме построят семиэтажную многопрофильную поликлинику

В Ишиме началось строительство семиэтажной многопрофильной поликлиники, заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«В эксплуатацию поликлинику планируется сдать в апреле 2026 года», — говорится в Telegram-канале информационного центра.

Рядом с медучреждением появится сквер.

«Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов», — отметил мэр Фёдор Шишкин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что детско-взрослую поликлинику в Некрасовке построили более чем на 25%.