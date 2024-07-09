В тюменском Ишиме построят семиэтажную многопрофильную поликлинику
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В эксплуатацию поликлинику планируется сдать в апреле 2026 года», — говорится в Telegram-канале информационного центра.
Рядом с медучреждением появится сквер.
«Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов», — отметил мэр Фёдор Шишкин.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что детско-взрослую поликлинику в Некрасовке построили более чем на 25%.