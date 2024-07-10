Психолог Метальникова посоветовала не перегружать детей секциями

Психолог Александра Метальникова посоветовала родителям не перегружать детей секциями и дополнительными занятиями.

В беседе с Regions.ru она заявила, что универсального правила о числе дополнительных занятий в неделю нет, поэтому важно следить за состоянием ребёнка.

«Дети зачастую не скажут родителям, что они слишком устают по разным причинам. Поэтому сами приглядывайтесь к его самочувствию. С горящими ли глазами он возвращается после дополнительных или после тренировки еле волочит ноги», — сообщила эксперт.

По её словам, важно оставлять время на «бесполезную» деятельность — пусть ребёнок поговорит по телефону с другом или проведёт какое-то время за компьютером.

«Правильно планировать свой день, вовремя отдыхать и работать — навыки, которым родители также должны научить детей для гармоничной взрослой жизни», — добавила Метальникова.

Ранее куратор программы Art and Design в проекте для творческих подростков Uteens, член Творческого союза художников России Лада Шаповалова рассказала, что некоторые дети слишком много времени проводят в гаджетах и эту проблему не решить простыми запретами.