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Врач Бережная: густая кровь повышает вероятность образования тромбов

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Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная рассказала о влиянии сгущения крови на повышение рисков для здоровья.
Врач Бережная: густая кровь повышает вероятность образования тромбов
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о серьёзных последствиях, сгущение крови может увеличивать риск образования тромбов. И речь не только о тромбах крупных сосудов, но и о микротромбозах. Они приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Бережная, важно следить за водным балансом и вовремя восполнять его. Нарушения вязкости крови можно определить с помощью ряда лабораторных исследований.

Ранее кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал в беседе с «Радио 1», как сохранить здоровье в жару.

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