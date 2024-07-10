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В Тюмени рассказали о профессиях с самыми высокими зарплатами

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В Департаменте труда и занятости населения Тюменской области назвали профессии с самыми высокими зарплатами.
В Тюмени рассказали о профессиях с самыми высокими зарплатами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«По данным на 1 июля 2024 года, максимальная заработная плата по выявленным вакансиям военнослужащих (рядовой и сержантский состав) составила 226 тыс. рублей. Число рабочих мест по вакансиям — 140», — заявили в департаменте.

В ведомстве отметили, что в лидеры рейтинга высокооплачиваемых профессий также вошли начальник отдела в промышленности, машинист буровой установки, начальник отдела и главный инженер.

Ранее партнёр «Лиги цифровой экономики» Александр Сычёв рассказал, что IT-специалисты востребованы в большинстве отраслей экономики, так как цифровизация и автоматизация процессов становятся всё более важными для бизнеса.

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