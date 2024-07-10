RT в Telegram
Подпишись

Курганские кардиологи рассказали о пользе плавания

Короткая ссылка
Специалисты Курганского областного кардиологического диспансера рассказали о пользе плавания.
Курганские кардиологи рассказали о пользе плавания
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт медучреждения.

«Плавание укрепляет сердце, борется с лишним весом и тормозит процессы старения. Водные упражнения и аквафитнес также полезны, как и тренировки на суше», — сказали специалисты.

Также медики отметили, что плавание позволяет разгрузить позвоночник и улучшить амплитуду движения суставов.

Это полезно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Ранее кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал в беседе с «Радио 1», как сохранить здоровье в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить