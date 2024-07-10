Курганские кардиологи рассказали о пользе плавания

Специалисты Курганского областного кардиологического диспансера рассказали о пользе плавания.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт медучреждения.

«Плавание укрепляет сердце, борется с лишним весом и тормозит процессы старения. Водные упражнения и аквафитнес также полезны, как и тренировки на суше», — сказали специалисты.

Также медики отметили, что плавание позволяет разгрузить позвоночник и улучшить амплитуду движения суставов.

Это полезно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

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