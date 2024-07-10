RT в Telegram
Подпишись

Челябинский университет попал в список вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

Короткая ссылка
Челябинский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) попал в список вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, окончивших вуз в 2018—2023 годах и занятых в правовой сфере.
Челябинский университет попал в список вузов с самыми высокими зарплатами выпускников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

Согласно новому исследованию, ЮУрГУ занял в рейтинге 16-е место.

«По сравнению с 2023 годом вуз поднялся на одну строчку, выпускники, работая в правовой сфере, получают зарплату в размере 87 тыс. рублей в месяц (+12 тыс. рублей за год)», — рассказали в сервисе.

Там также отметили, что 60% выпускников ЮУрГУ остаются работать в Челябинске по окончании обучения.

Ранее сообщалось, что Балтийский федеральный университет имени И. Канта занял 20-е место в рейтинге российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить