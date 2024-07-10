Челябинский университет попал в список вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

Челябинский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) попал в список вузов с самыми высокими зарплатами выпускников, окончивших вуз в 2018—2023 годах и занятых в правовой сфере.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

Согласно новому исследованию, ЮУрГУ занял в рейтинге 16-е место.

«По сравнению с 2023 годом вуз поднялся на одну строчку, выпускники, работая в правовой сфере, получают зарплату в размере 87 тыс. рублей в месяц (+12 тыс. рублей за год)», — рассказали в сервисе.

Там также отметили, что 60% выпускников ЮУрГУ остаются работать в Челябинске по окончании обучения.

Ранее сообщалось, что Балтийский федеральный университет имени И. Канта занял 20-е место в рейтинге российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов.