ГД поддержала поправки, касающиеся компенсации отгулов при увольнении

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, касающиеся компенсации отгулов при увольнении сотрудников.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«В случае принятия законопроекта, если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении», — указано в сообщении.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума во втором чтении приняла три законопроекта об усилении ответственности за пропаганду наркотиков.