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ГД поддержала поправки, касающиеся компенсации отгулов при увольнении

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Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, касающиеся компенсации отгулов при увольнении сотрудников.
ГД поддержала поправки, касающиеся компенсации отгулов при увольнении
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. 

«В случае принятия законопроекта, если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении», — указано в сообщении. 

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Госдума во втором чтении приняла три законопроекта об усилении ответственности за пропаганду наркотиков.

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