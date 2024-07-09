Спрос на работников промышленности в Казани вырос на 27% за год
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные «Авито Работы».
Предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 14%, до 66 тыс. рублей в месяц.
В целом промышленное производство названо одной из самых востребованных отраслей, оно занимает 14,4% от общего количества вакансий.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в июне работодатели открыли на 23% больше вакансий для рабочих, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.
Кроме того, в городе зафиксирован рост интереса соискателей к рабочим профессиям на 17%.
Ранее сообщалось, что в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые специальности в промышленности.