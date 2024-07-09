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Спрос на работников промышленности в Казани вырос на 27% за год

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Спрос на работников промышленности в Казани увеличился на 27% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Спрос на работников промышленности в Казани вырос на 27% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные «Авито Работы».

Предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 14%, до 66 тыс. рублей в месяц.

В целом промышленное производство названо одной из самых востребованных отраслей, оно занимает 14,4% от общего количества вакансий.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в июне работодатели открыли на 23% больше вакансий для рабочих, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Кроме того, в городе зафиксирован рост интереса соискателей к рабочим профессиям на 17%.

Ранее сообщалось, что в Челябинске назвали самые высокооплачиваемые специальности в промышленности.

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