В Туве 18 детей госпитализировали после отравления в летнем лагере

В Туве 18 детей, которые находились в летнем оздоровительном лагере «Чагытай», госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Тыва в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, начали жаловаться на недомогание после возвращения из лагеря.

«В настоящее время... отобраны пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря, пробы пищевых продуктов и сырья, смывов с объектов внешней среды, выданы предписания о проведении заключительной дезинфекции», — заявили в ведомстве.

В середине июня СК возбудил дело по факту массового отравления детей в лагере на юге Сахалина.

По данным ведомства, инцидент произошёл в мае, однако руководство лагеря родителей об этом не уведомило.