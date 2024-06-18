СК возбудил дело по факту массового отравления детей в лагере на юге Сахалина

Уголовное дело возбуждено по информации о массовом отравлении детей в лагере «Юбилейный» на юге Сахалина.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК по Сахалинской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл в мае, однако руководство лагеря родителей об этом не уведомило.

Кроме того, как отмечается, родственники не имели возможности посетить детей и забрать их домой.

В СУ СК России по Сахалинской области организована процессуальная проверка.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после массового отравления людей.