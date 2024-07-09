«Известия»: в России участились случаи использования запрещённой пищевой добавки
Об этом пишут «Известия».
Как сказано в материале, в народе добавка получила название «мясной клей», так как она может соединить несоединимые пищевые белки, в десять раз сократить цикл изготовления и снизить себестоимость.
Отмечается, что по законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве.
Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как выбрать квас и на что обратить внимание в составе напитка.