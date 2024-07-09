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«Известия»: в России участились случаи использования запрещённой пищевой добавки

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Производители мясной и молочной продукции в России всё чаще используют запрещённую добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ) для увеличения объёма продуктов.

Об этом пишут «Известия».

Как сказано в материале, в народе добавка получила название «мясной клей», так как она может соединить несоединимые пищевые белки, в десять раз сократить цикл изготовления и снизить себестоимость.

Отмечается, что по законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве.

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