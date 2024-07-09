RT в Telegram
Подпишись

Присутствие начальника повышает эффективность труда, уверены 69% работодателей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование среди работодателей и выяснили, эффективнее ли, по их мнению, работают сотрудники при начальстве. RT ознакомился с результатами опроса.
Присутствие начальника повышает эффективность труда, уверены 69% работодателей
  • Gettyimages.ru

Так, большинство участников исследования (69%) уверены, что присутствие руководства на рабочем месте повышает эффективность труда сотрудников, отмечается в результатах опроса сервиса «Работа.ру».

При этом 6% считают, что это снижает эффективность, а 25% респондентов отметили, что присутствие начальника никак не влияет на работников.

«Те, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%). 55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу», — рассказали аналитики.

Кроме того, 36% выделили преимущество разговоров в неформальной обстановке для решения рабочих моментов, а 25% считают, что сотрудники могут показать руководителю свои профессиональные навыки и умения.

«Среди респондентов, уверенных в снижении эффективности работы при начальнике, 75% отметили создание видимой бурной деятельности сотрудниками, а 50% — чувство некоторого давления», — заключили в сервисе.

Всего в исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, какие отрасли россияне считают самыми перспективными для построения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить