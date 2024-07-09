Присутствие начальника повышает эффективность труда, уверены 69% работодателей

Аналитики провели исследование среди работодателей и выяснили, эффективнее ли, по их мнению, работают сотрудники при начальстве. RT ознакомился с результатами опроса.

Так, большинство участников исследования (69%) уверены, что присутствие руководства на рабочем месте повышает эффективность труда сотрудников, отмечается в результатах опроса сервиса «Работа.ру».

При этом 6% считают, что это снижает эффективность, а 25% респондентов отметили, что присутствие начальника никак не влияет на работников.

«Те, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%). 55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу», — рассказали аналитики.

Кроме того, 36% выделили преимущество разговоров в неформальной обстановке для решения рабочих моментов, а 25% считают, что сотрудники могут показать руководителю свои профессиональные навыки и умения.

«Среди респондентов, уверенных в снижении эффективности работы при начальнике, 75% отметили создание видимой бурной деятельности сотрудниками, а 50% — чувство некоторого давления», — заключили в сервисе.

Всего в исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

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